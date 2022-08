東宝が2012年に設立したアニメーションレーベル・TOHO animationは17日、1年間の特別上映イベント【TOHO animation THEATER FES】の新規ラインナップ情報を発表した。10月1日開始のTVアニメ第6期放送を記念して、『僕のヒーローアカデミア』の特別上映企画が決定した。

ヒーローと敵<ヴィラン>の「全面戦争編」が展開する第6期に向けて、9月19日にこれまでのTVアニメ全113話の中からヒーローvs敵<ヴィラン>のバトルエピソードを特選して上映。5つの戦いを描いたエピソードを、東京2劇場、大阪2劇場の大スクリーンにて上映される。

また、この上映イベントの来場者特典として“第42話「僕のヒーロー」本編複製原画ミニ色紙”をプレゼント。第42話で敵<ヴィラン>に襲われた少年・洸汰くんにとっての“ヒーロー”となった主人公・デクの立ち姿が印象的なラストカットとなっている。

■上映エピソード

第29話「ヒーロー殺しステインVS雄英生徒」・第30 話「決着」(デク&飯田&轟 vs ステイン)

第42話「僕のヒーロー」(デク vs マスキュラー)

第48話「平和の象徴」・第49 話「ワン・フォー・オール」(オールマイト vs オール・フォー・ワン)

第75話「見えない希望」・第76 話「無限100%」(デク vs オーバーホール)

第88話「始まりの」(エンデヴァー&ホークス vs ハイエンド脳無)

■実施劇場

TOHOシネマズ新宿、TOHOシネマズ池袋、TOHOシネマズなんば、TOHOシネマズ梅田

■料金

2200円(税込)

