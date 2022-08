今週(2022.8/5~8/11)のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は先週比で17.9%増、TOP100の初登場作は20作(17作)となった。

今週の1位(先週9位)は、大ヒット中の劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』(8月6日公開)の主題歌、Ado「新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」(視聴回数728.4万回)。視聴回数は先週の約2.5倍となり、6月頭に56位(同73.1万回)に初登場して以来、10週目で初の1位獲得となった。Adoは、映画のメインキャラクターである世界の歌姫・ウタの歌唱を担当しており、劇中歌もTOP30内に続々とランクイン。6位に「ウタカタララバイ」(同438.5万回)が初登場し、8位(先週33位)に「逆光 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」(同353.0万回)、12位(先週54位)に「私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」(同272.2万回)がジャンプアップする爆発的な盛り上がりを見せている。

今週TOP30内に初登場したのは7作。もっとも高いポジションにつけたのは、2位のSnow Man「JUICY YouTube Ver.」(同720.8万回)。9月21日リリース予定の2ndアルバム『Snow Labo. S2』(ヨミ:スノーラボエスツー)のリード曲。“JUICY”というキャッチーなワード、そして口笛が印象的なダンスナンバーとなっている。振付を担当したのはリーダーの岩本照。思わず真似したくなる、強い体幹が必要なサビの「バランすのダンス」は必見だ。8月4日にはミュージックビデオ(MV)が公開され、10日にはダンスプラクティクス動画も公開されている。

3位に初登場したのはSixTONESのサマーチューン「PARTY PEOPLE」(同683.2万回)。8月5日に公開されたMVでは、海辺のパーティー会場で、ノリノリのナンバーに合わせて“PARTY PEOPLE”たちが自由な雰囲気で歌って踊って、楽しむ姿が映し出されている。SixTONESと過ごす夏のひとときが味わえるとあって、コメント欄には「何度聴いても楽しい」「SixTONESにぴったりの夏ソング」と一緒に楽しんでいる様子が伝わってくる。

14位に初登場したのは、人気6人組YouTuberグループ・東海オンエアの派生ユニット・リサイタルズのポップチューン「888月 ~夏にも程がある~」(同261.0万回)。東海オンエアのなかでも、特に人前に出て目立つことが好きな、てつや、としみつ、しばゆーの3人で結成され、19年に「俺らリサイタルズ」をリリース。以来、コンスタントにリリースを続けており、本作で4作目となる。

21位に初登場したのは、韓国のレジェンドガールズグループ・少女時代(英:Girls' Generation)の「FOREVER 1」(同211.9万回)。デビュー15周年を記念して5年ぶりにフルアルバム『FOREVER 1』をリリース。本作はそのリード曲となる。

関連キーワード エンタメ総合