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「イクボス」坂井で広まれ 企業担当者や丸岡高生が働き方考える
ワーク・ライフ・バランスの向上を目指しながら部下の育成ができる上司「イクボス」を広める取り組みの一環...
8月17日
嶺南出身の戦没者を悼む 敦賀・良覚寺で「うら盆法要」
日清戦争以降に出征して亡くなった嶺南出身の戦没者六千七百六十五柱を悼む「うら盆法要」が十六日、敦賀市...
埴輪、土器など古墳出土品ずらり あわらの資料館で企画展
あわら市郷土歴史資料館（春宮二）で夏季企画展「あわらの古墳せいぞろい〜福井平野との比較〜」が開かれて...
長さ１００メートルの巨大和紙で目指せギネス 越前・岡本小の児童ら５５０人が挑戦
創立１５０周年を記念して越前市岡本小学校の児童や卒業生ら５５０人が１１日に同校のグラウンドで幅１・７...
住民らが団結し仮装 勝山・北谷「谷のはやし込み行列」
住民らが仮装して練り歩く勝山市北谷町谷の伝統行事「谷のはやし込み行列」が十五日、同集落の伊良神社周辺...
敦賀気比、８強に届かず 高校野球
第百四回全国高校野球選手権大会は第十一日の十六日、甲子園球場で三回戦四試合が行われ、敦賀気比は聖光学...