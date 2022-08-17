福井刑務所（福井市）は十六日、二十〜七十代の職員三人と収容中の二十〜七十代の男性受刑者十三人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。十〜十三日に感染が確認され、いずれも軽症か無症状。感染が判明した職員のうち二人は受刑者と接触する機会があった。感染した受刑者は隔離している。