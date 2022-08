Ado『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』(ユニバーサル ミュージック/2022年8月10日配信開始)

Adoが、8月17日発表の最新「オリコン週間デジタルランキング」【※1】の各ランキングで1位を獲得し、同ランキング3冠を達成した。3冠達成は、2021/5/24付でYOASOBIが達成して以来1年3ヵ月ぶり、史上5組目【※2】、今年度【※3】では初となる。

「週間デジタルシングル(単曲)ランキング」では「新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」が週間DL数3.0万DL(29,787DL)で1位を獲得したほか、Ado「風のゆくえ」が初登場2位、Ado「私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」が3位、Ado「逆光 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」が4位にランクイン。「オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング」史上初となるTOP4独占を達成した。さらに、同ランキング7位にAdo「ウタカタララバイ」、Ado「Tot Musica」が初登場8位に入り、Adoの楽曲がTOP10に6作品ランクインした。

「週間デジタルアルバムランキング」では『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』が初週DL数3.2万DL(32,082DL)で、1stアルバム『狂言』(2022年1月配信開始)に続き、自身2作目のデジタルアルバム1位に。初週DL数3.2万DL(32,082DL)は、女性ソロアーティストのデジタルアルバム初週DL数で宇多田ヒカル『初恋』(2018/7/9付)に次ぐ、歴代2位を記録。また、『狂言』の初週DL数を超えて今年度【※3】最高初週DL数となり、今年度初週DL数記録【※4】TOP2がAdoの作品となった。

「週間ストリーミングランキング」では「新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」が週間再生数1,784.0万回(17,840,290回)で、先週8/15付での3位から順位をあげ1位を獲得。「うっせぇわ」以来、自身2作目の「オリコン週間ストリーミングランキング」1位となった。また、週間再生数1,784.0万回(17,840,290回)で1000万回超えとなり、今年度【※3】最高週間再生数を記録した。累積再生数は6,923.7万回(69,236,725回)。

同ランキング2位には、Adoの「逆光 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」が週間再生数1,060.5万回(10,604,878回)でランクイン。累積再生数は2,519.3万回(25,193,267回)となった。続く3位には週間再生数994.1万回(9,941,479回)で、同じくAdoの「私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」がランクイン。累積再生数は2,574.3万回(25,743,000回)となった。さらに、4位にもAdoの「ウタカタララバイ」が週間再生数952.6万回(9,525,894回)でランクイン。累積再生数を1,072.9万回(10,729,278回)とした。これで、2019/2/11付のあいみょん【※5】以来3年6ヵ月ぶり、史上2組目の「オリコン週間ストリーミングランキング」TOP4独占を達成した。

なお、「新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」は上映中の劇場版『ONE PIECE FILM RED』の主題歌、そのほか文中に登場した楽曲は劇場版『ONE PIECE FILM RED』の劇中歌となっており、デジタルアルバム『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』はこれらの楽曲を収録している。

また、Ado「阿修羅ちゃん」が「オリコン週間ストリーミングランキング」で週間再生数140.6万回(1,405,604回)を記録。累積再生数は10,044.8万回(100,448,497回)となり、「うっせぇわ」「踊」「ギラギラ」に続く自身4作目の1億回再生突破となった。

本作は、2021/11/8付「オリコン週間ストリーミングランキング」で32位に初登場し、2週目には最高位となる9位にランクイン。その後、2022/6/20付まで33週連続TOP100入りとなった。

【※1】「オリコン週間デジタルランキング」は、「週間デジタルシングル(単曲)ランキング」「週間デジタルアルバムランキング」「週間ストリーミングランキング」

【※2】オリコン週間デジタルランキング3冠達成アーティスト(達成順)※2022/8/22付現在/Official髭男dism(2020/1/20付、2020/3/23付)、NiziU(2020/7/13付)、LiSA(2020/10/26付)、YOASOBI(2021/1/25付、2021/2/1付、2021/5/24付)、Ado(2022/8/22付)

【※3】今年度は、「2021/12/27付」よりスタート

【※4】「デジタルアルバム今年度初週DL数」記録※2022/8/22付現在/1位:Ado『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』(8/22付)3.2万DL、2位:Ado『狂言』(2/7付)1.5万DL、3位:宇多田ヒカル『BADモード』(1/31付)1.2万DL

【※5】あいみょんが2019/2/11付「週間ストリーミングランキング」でTOP4を独占した作品/1位:「マリーゴールド」、2位:「今夜このまま」、3位:「君はロックを聴かない」、4位:「愛を伝えたいだとか」

「週間デジタルシングル(単曲)ランキング」は「2017/12/25付」よりスタート

「週間デジタルアルバムランキング」は「2016/11/14付」よりスタート

「週間ストリーミングランキング」は「2018/12/24付」よりスタート

<クレジット:オリコン調べ(2022/8/22付:集計期間:2022年8月8日~8月14日>

関連キーワード 音楽