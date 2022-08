『Breaking Down5.5』に登場した(左から)坂口杏里さん、DJ社長 (C)ORICON NewS inc.

格闘家でYouTuberの朝倉未来&朝倉海兄弟がスペシャルアドバイザーを務める格闘技大会『BreakingDown5』のスピンオフ『BreakingDown5.5』が16日、都内で開催。メインイベントのDJ社長と10人ニキとの試合はDJ社長が制した。

メインイベントは、DJ社長と10人ニキ。10人ニキこと鈴木大輔は、“過去に1対10のケンカをして勝った”と自称し、第4回オーデションに参加。しかし、スパーリングで失神KO負けを喫し、伝説はまったくのウソだったことが判明したことで“10人ニキ”という異名がついた。対するDJ社長は、人気YouTubeユニット・Repezen Foxxのメンバー。昨年に250万円を掛けて整形したことでも話題になっていた。

事前番組で未来は、注目カードのDJ社長と10人ニキを挙げていた。「DJ社長は大きなインフルエンサー。大きなインフルエンサーの方が出てきてくれた」と感謝する。一方の10人ニキについては「どんだけ10人ニキが弱いのかに注目しています。地球上最弱なんじゃないか」と笑っていた。

DJ社長は彫師を同伴しながら「負けたら『10人ニキ』ってタトゥーを入れる」と挑発すれば、10人ニキも「俺が整形してやる」と試合前から白熱した。そして、試合は完全決着がつくまで行われることになった。

ただ、試合が始まるとグダグダに。第4Rまで、どちらも決定打を打てず、最後は10人ニキの体力が切れて倒れてしまい、世紀の泥仕合に決着がついた。勝利したDJ社長は「また出させてください!」と未来に直談判。10人ニキの次に弱い人を対戦相手に指名していた。

『BreakingDown』は未来が考案し、「1分間最強を決める」というテーマで、ケンカ自慢、プロ格闘家、元大相撲、ラガーマンなどが激突する刺激的な格闘技大会。参加選手が朝倉兄弟の動画に出演するなど、人気ファイターも続々と誕生している。試合は朝倉未来YouTubeチャンネルで生配信され、アーカイブも配信される。

■『Breaking Down5.5』詳細

1試合目 キックルール かまる vs メガネ社長

2試合目 MMAルール としぞう vs おかせこ

3試合目 2on2ルール 墨だけニキ+べーやん × 山岡+信原

4試合目 キックルール ハイメ vs 醤油ニキ

5試合目 キックルール こめお vs 69ニキ

6試合目 キックルール DJ社長 vs 10人ニキ

