BLACKPINK、19日正午にカムバック記念のYouTube生配信 戦士のようなポスターも話題
2022年8月16日 21時20分 (8月16日 23時05分更新)
デビュー6周年を迎えた韓国の4人組ガールズグループ・BLACKPINKが、19日正午（日本時間）にYouTubeチャンネルで2ndアルバムの先行配信シングル「Pink Venom」のカウントダウン配信ライブ『COUNTDOWN LIVESTREAM』を開催することを発表した。
この配信ライブは、BLACKPINKがミュージックビデオ撮影場を再現した大型セットで行うもの。約2年ぶりとなる2ndアルバム『BORN PINK』（9月16日発売）の先行配信シングルで、配信ライブ直後の19日午後1時配信／MVが公開される「Pink Venom」の紹介や、MV撮影の裏話、今後の活動についてもトークする。
カムバック記念ミッションとして、ファンの質問に答えるコーナーもあり、世界のファンと最速でコミュニケーションを取れる場となる。BLACKPINKへの応援メッセージや質問は、17日午後11時59分までGoogleフォームを利用して応募できる。
配信に先がけて公開された『COUNTDOWN LIVESTREAM』ポスターのBLACKPINKは、まるで戦士のようなブラックファッションで話題を集めている。「Pink」と「Venom」という美しくもダークな対照的イメージのタイトルを打ち出したBLACKPINKが繰り広げる舞台にさらに期待感が高まる。
BLACKPINKは先行配信シングル「Pink Venom」に続き、9月16日に2ndアルバム『BORN PINK』をリリース。タイトル曲のMVも同日に公開予定。その後、約150万人規模を動員するワールドツアーをはじめ、大型プロジェクトを順次展開する。
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