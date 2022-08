『Breaking Down5.5』に来場した坂口杏里さん (C)ORICON NewS inc.

元タレントの坂口杏里さん(31)が16日、都内で行われた格闘家でYouTuberの朝倉未来&朝倉海兄弟がスペシャルアドバイザーを務める格闘技大会『Breaking Down5』のスピンオフ『Breaking Down5.5』にゲストとして登場。離婚発表後初公の場に姿を見せた。

坂口さんは、リングサイドの最前席に着席。てんちむらと自撮りをするなど笑顔を見せていた。

15日に坂口さんは自身のインスタグラムのストーリーズで「離婚は成立しました」と報告。わずか2ヶ月あまりで、格闘家でバー店長とスピード離婚していた。

『BreakingDown』は未来が考案し、「1分間最強を決める」というテーマで、ケンカ自慢、プロ格闘家、元大相撲、ラガーマンなどが激突する刺激的な格闘技大会。参加選手が朝倉兄弟の動画に出演するなど、人気ファイターも続々と誕生している。試合は朝倉未来YouTubeチャンネルで生配信され、アーカイブも配信される。

■『Breaking Down5.5』試合詳細

1試合目 キックルール かまる vs メガネ社長

2試合目 MMAルール としぞう vs おかせこ

3試合目 2on2ルール 墨だけニキ+べーやん × 山岡+信原

4試合目 キックルール ハイメ vs 醤油ニキ

5試合目 キックルール こめお vs 69ニキ

6試合目 キックルール DJ社長 vs 10人ニキ

