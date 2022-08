『Breaking Down5.5』4試合目 ハイメ vs 醤油ニキ (C)ORICON NewS inc.

格闘家でYouTuberの朝倉未来&朝倉海兄弟がスペシャルアドバイザーを務める格闘技大会『BreakingDown5』のスピンオフ『BreakingDown5.5』が16日、都内で開催。醤油ニキとハイメの試合は判定で醤油ニキが勝利した。

醤油ニキこと大山田涼太郎は、『Breaking Down5』のオーディションで覚悟を見せるために醤油をかぶったが、逆に塩分に自らやられてしまったことで“醤油ニキ”という異名がついた。対するハイメはペルーのスラム街の出身。『Breaking Down5』のオーデションで第46代OPBF東洋太平洋バンタム級王者の山本隆寛をKOで下していた。7月の『Breaking Down5』では、MMA選手の西谷大成と対戦し、残り1秒で惜しくもKO負けを喫していた。

終始、試合のペースを握った醤油ニキ。判定で見事に勝利を収め、笑顔でセコンドが水と一緒に持参した醤油を持っていた。勝利者インタビューで醤油ニキは「醤油ニキです! 最近、笑ってないとか、自分にうまくいっていないと思っている時、僕の醤油被ってる動画見てください。ちょっとはクスッと笑えると思うので」と笑顔を見せると「まだまだ大きくないんで、これからもっと成長して、これから盛り上げて行くんで、よろしくお願いします!」と喜んでいた。

『BreakingDown』は未来が考案し、「1分間最強を決める」というテーマで、ケンカ自慢、プロ格闘家、元大相撲、ラガーマンなどが激突する刺激的な格闘技大会。参加選手が朝倉兄弟の動画に出演するなど、人気ファイターも続々と誕生している。試合は朝倉未来YouTubeチャンネルで生配信され、アーカイブも配信される。

■『Breaking Down5.5』詳細

1試合目 キックルール かまる vs メガネ社長

2試合目 MMAルール としぞう vs おかせこ

3試合目 2on2ルール 墨だけニキ+べーやん × 山岡+信原

4試合目 キックルール ハイメ vs 醤油ニキ

5試合目 キックルール こめお vs 69ニキ

6試合目 キックルール DJ社長 vs 10人ニキ

