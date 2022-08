Billlieが3rdミニアルバム『the Billage of perception:chapter two』でカムバック

韓国の7人組ガールズグループ「Billlie」(ビリー)が、31日に3枚目となるミニアルバム『the Billage of perception:chapter two』でカムバックすることが決定した。

Billlieの公式SNSでは11日と14日、「the Billage of perception」シリーズを繋ぐヒントが盛り込まれた2種のイメージ写真を先行公開。16日には『the Billage of perception:chapter two』のカムバックポスターを公開し、本格的なカムバックへのカウントダウンに突入した。赤色を背景に、猫とBilllieの象徴カラーを表現したオッドアイの眼差しが妙な雰囲気をかもし出すポスターとなっている。

また、ポスターの下に書かれた「The mask young Billlie was wearing all the time is hanging on the tree. Under the black cat's eyes are shining ass he watches the seven of them.(幼いBilllieが、いつも着用していたマスクが木にかかっている。木の下で、黒猫の目は彼女たち7人を見て輝いている)」「from the end of the world and the awakening」という文章も、ミステリアスな雰囲気をより一層引き立てている。

『the Billage of perception:chapter two』は、Billlieのデビューアルバム『the Billage of perception:chapter one』の2番目となるシリーズとなっている。デビューアルバムからきめ細かく一つに連結された構造をもとにストーリーを繰り広げてきたBilllieが、今回のカムバックで新たな姿を見せる。

関連キーワード エンタメ総合