【巨人スタメン】坂本勇人が「5番・遊撃」で7月6日以来の先発復帰 中田翔は引き続き4番
2022年8月16日 17時31分
◇１６日 ＤｅＮＡ―巨人（横浜）
巨人の坂本勇人内野手が腰痛から復帰し、「５番・遊撃」で７月６日のヤクルト戦（東京ドーム）以来のスタメンに復帰した。４番就任後４試合連続で打点を記録している中田翔内野手はこの日も「４番・一塁」でスタメン、エースの菅野智之投手は７月１８日のヤクルト戦（神宮）以来約１カ月ぶりの先発となった。
【巨人】
１番・二・吉川
２番・右・重信
３番・中・丸
４番・一・中田
５番・遊・坂本
６番・三・岡本和
７番・左・ウォーカー
８番・捕・大城
９番・投・菅野
１番・二・吉川
２番・右・重信
３番・中・丸
４番・一・中田
５番・遊・坂本
６番・三・岡本和
７番・左・ウォーカー
８番・捕・大城
９番・投・菅野
【ＤｅＮＡ】
１番・中・桑原
２番・右・楠本
３番・左・佐野
４番・二・牧
５番・三・宮崎
６番・一・ソト
７番・遊・柴田
８番・捕・嶺井
９番・投・今永
１番・中・桑原
２番・右・楠本
３番・左・佐野
４番・二・牧
５番・三・宮崎
６番・一・ソト
７番・遊・柴田
８番・捕・嶺井
９番・投・今永
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