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【巨人スタメン】坂本勇人が「5番・遊撃」で7月6日以来の先発復帰 中田翔は引き続き4番

2022年8月16日 17時31分

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打撃練習する巨人・坂本

打撃練習する巨人・坂本

◇１６日　ＤｅＮＡ―巨人（横浜）
　巨人の坂本勇人内野手が腰痛から復帰し、「５番・遊撃」で７月６日のヤクルト戦（東京ドーム）以来のスタメンに復帰した。４番就任後４試合連続で打点を記録している中田翔内野手はこの日も「４番・一塁」でスタメン、エースの菅野智之投手は７月１８日のヤクルト戦（神宮）以来約１カ月ぶりの先発となった。
　【巨人】
　１番・二・吉川
　２番・右・重信
　３番・中・丸
　４番・一・中田
　５番・遊・坂本
　６番・三・岡本和
　７番・左・ウォーカー
　８番・捕・大城
　９番・投・菅野
　【ＤｅＮＡ】
　１番・中・桑原
　２番・右・楠本
　３番・左・佐野
　４番・二・牧
　５番・三・宮崎
　６番・一・ソト
　７番・遊・柴田
　８番・捕・嶺井
　９番・投・今永
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