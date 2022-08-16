◇１６日 ＤｅＮＡ―巨人（横浜）

巨人の坂本勇人内野手が腰痛から復帰し、「５番・遊撃」で７月６日のヤクルト戦（東京ドーム）以来のスタメンに復帰した。４番就任後４試合連続で打点を記録している中田翔内野手はこの日も「４番・一塁」でスタメン、エースの菅野智之投手は７月１８日のヤクルト戦（神宮）以来約１カ月ぶりの先発となった。

【巨人】

１番・二・吉川

２番・右・重信

３番・中・丸

４番・一・中田

５番・遊・坂本

６番・三・岡本和

７番・左・ウォーカー

８番・捕・大城

９番・投・菅野

【ＤｅＮＡ】

１番・中・桑原

２番・右・楠本

３番・左・佐野

４番・二・牧

５番・三・宮崎

６番・一・ソト

７番・遊・柴田

８番・捕・嶺井

９番・投・今永