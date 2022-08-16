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【広島】佐々岡監督、菊池涼、小園らコロナ陽性 中日3連戦は河田ヘッドコーチが采配

2022年8月16日 16時04分

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広島・佐々岡真司監督

広島・佐々岡真司監督

　広島は16日、佐々岡真司監督、矢崎拓也投手、薮田和樹投手、一岡竜司投手、上本崇司内野手、菊池涼介内野手、小園海斗内野手、野間峻祥外野手、球団スタッフ3人の計11人が新型コロナウイルス陽性と判定されたと発表した。同日に行ったPCR検査で判明した。一岡、上本、菊池涼、野間の4選手は発熱があり、他は無症状だという。
　16日からは中日との3連戦（マツダスタジアム）が予定されており、佐々岡監督の代行として河田雄祐ヘッドコーチが指揮を執ることも発表された。
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