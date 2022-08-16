広島は16日、佐々岡真司監督、矢崎拓也投手、薮田和樹投手、一岡竜司投手、上本崇司内野手、菊池涼介内野手、小園海斗内野手、野間峻祥外野手、球団スタッフ3人の計11人が新型コロナウイルス陽性と判定されたと発表した。同日に行ったPCR検査で判明した。一岡、上本、菊池涼、野間の4選手は発熱があり、他は無症状だという。

16日からは中日との3連戦（マツダスタジアム）が予定されており、佐々岡監督の代行として河田雄祐ヘッドコーチが指揮を執ることも発表された。