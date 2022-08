◇15日(日本時間16日)MLB ナショナルズ5―4カブス(ワシントン)

カブスの鈴木誠也外野手(27)は、レッズ戦に「4番・右翼」でフル出場。4打数2安打で、5試合ぶり今季13度目のマルチ安打をマークした。1打点、1得点、2三振で打率は・244。

前日までの4試合は打率・062(16打数1安打)。プチスランプを吹き飛ばすマルチ安打となったが、米メディアは“おちゃらけ”報道が目立った。

MLB・TVのストリーミング放送で、シアンビ実況は鈴木誠也の双肩に重圧が掛かる一因として「日本の野手で史上最高額(most money)」と紹介。これに、相方のサトクリフ解説者は「それはプレッシャーだな」と相づちを打った。実際、鈴木はカブスと今年3月に日本野手で史上最高額の5年総額8500万ドル(113億円)で契約している。

ところが、なぜか字幕はこれを「日本の野手で史上最も笑える(most funny)」と表示。確かに、鈴木は米メディアで頻繁に「ユーモアのセンスは最高」と報じられているが…。

さらに、カブス公式ツイッターは、この日の2安打の動画を添付して「Say this five times fast…『Seiya Suzuki singles in the seventh』(この早口言葉を5度言ってみよう。『鈴木誠也が7回に単打』)」とツイート。主な単語の頭文字が全てアルファベットの「S」になるとはいえ、出来の良さは微妙な短文となっている。