全国高校野球選手権大会第１０日は１５日、甲子園球場で３回戦が行われ、近江（滋賀）が７ー１で海星(長崎)を下し、８強入りを果たした。

近江は２回に先制を許すも、小刻みに打線をつなぎ５回で逆転。７回には５点を得点する猛攻で海星を突き放した。