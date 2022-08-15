仙台育英が8強進出 2015年にはオリ・佐藤世那、中日・郡司裕也のバッテリーで準V【夏の甲子園】
2022年8月15日 18時30分
◇１５日 全国高校野球選手権３回戦 仙台育英５－４明秀学園日立（甲子園）
競り勝った仙台育英（宮城）の８強進出は２０１９年以来、６度目。過去の準々決勝の成績は２勝３敗で、勝ち上がった１９８９、１５年はともに大会準優勝した。
８９年は大越基（元ダイエー、現山口・早鞆高監督）がエースで、１５年は佐藤世那（元オリックス）と郡司裕也（中日）がバッテリーを組んだ。宮城県勢の８強入りは３年ぶり１５度目で、仙台育英は６度の東北に追いついた。
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