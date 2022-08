横山由依

京都府出身で「ゆいはん」の相性で親しまれている元AKB48の横山由依(29)が14日、自身のインスタグラムを更新。茶髪ヘアの髪を後ろの高い位置で留めたヘアスタイルを披露した。

出演中の舞台「Catch me if you can」の黒いTシャツを着た自撮りショットを公開。「1公演1公演大切に、丁寧にお届けしていきたいと思います」と意気込んだ。

黒髪のロングストレートヘアのイメージが強いため、ファンからは「雰囲気ちがう。また可愛いすぎる」「髪染めました?」「この角度の映りは雰囲気がまた違った魅力的な女性に変身」「似合ってます」「何か綺麗になった」などイメージの違った横山の姿に好反応が寄せられた。