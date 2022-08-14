柿谷曜一朗

◇14日 J1第25節 鳥栖―名古屋（駅前不動産スタジアム）

スターティングメンバーが発表され、10日のルヴァン杯準々決勝浦和戦第2戦（埼スタ）からは先発4人を入れ替え、昨季まで鳥栖に所属したMF仙頭啓矢（27）が名を連ねた。また、FW柿谷曜一朗（32）が公式戦では7月13日の天皇杯4回戦C大阪戦（ヨドコウ）以来4試合ぶりにベンチ入りした。

柿谷は、これまでリーグ戦に18試合出場。ノーゴールながら、7月6日の柏戦（三協F柏）ではゴール前に詰める動きで、FWマテウス（27）の先制点を演出するなど、献身性で貢献してきた。今夏の新加入選手が出場可能となった同月30日の札幌戦（厚別）以降は、ベンチ外だった。

サガン鳥栖

GK 朴 一圭

DF 原田 亘

DF ファン・ソッコ

DF ジエゴ

DF 中野 伸哉

MF 長沼 洋一

MF 福田 晃斗

MF 藤田 直之

MF 岩崎 悠人

FW 本田 風智

FW 宮代 大聖

名古屋グランパス

GK ランゲラック

DF 丸山 祐市

DF 藤井 陽也

DF 中谷 進之介

MF 相馬 勇紀

MF 森下 龍矢

MF 稲垣 祥

MF レオ シルバ

FW 仙頭 啓矢

MF 重広 卓也

FW マテウス・カストロ