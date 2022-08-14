【名古屋グランパス】仙頭が古巣・鳥栖戦でスタメン 柿谷曜一朗が公式戦4戦ぶりベンチ入り
2022年8月14日 17時30分
◇14日 J1第25節 鳥栖―名古屋（駅前不動産スタジアム）
スターティングメンバーが発表され、10日のルヴァン杯準々決勝浦和戦第2戦（埼スタ）からは先発4人を入れ替え、昨季まで鳥栖に所属したMF仙頭啓矢（27）が名を連ねた。また、FW柿谷曜一朗（32）が公式戦では7月13日の天皇杯4回戦C大阪戦（ヨドコウ）以来4試合ぶりにベンチ入りした。
柿谷は、これまでリーグ戦に18試合出場。ノーゴールながら、7月6日の柏戦（三協F柏）ではゴール前に詰める動きで、FWマテウス（27）の先制点を演出するなど、献身性で貢献してきた。今夏の新加入選手が出場可能となった同月30日の札幌戦（厚別）以降は、ベンチ外だった。
サガン鳥栖
GK 朴 一圭
DF 原田 亘
DF ファン・ソッコ
DF ジエゴ
DF 中野 伸哉
MF 長沼 洋一
MF 福田 晃斗
MF 藤田 直之
MF 岩崎 悠人
FW 本田 風智
FW 宮代 大聖
DF 原田 亘
DF ファン・ソッコ
DF ジエゴ
DF 中野 伸哉
MF 長沼 洋一
MF 福田 晃斗
MF 藤田 直之
MF 岩崎 悠人
FW 本田 風智
FW 宮代 大聖
名古屋グランパス
GK ランゲラック
DF 丸山 祐市
DF 藤井 陽也
DF 中谷 進之介
MF 相馬 勇紀
MF 森下 龍矢
MF 稲垣 祥
MF レオ シルバ
FW 仙頭 啓矢
MF 重広 卓也
FW マテウス・カストロ
DF 丸山 祐市
DF 藤井 陽也
DF 中谷 進之介
MF 相馬 勇紀
MF 森下 龍矢
MF 稲垣 祥
MF レオ シルバ
FW 仙頭 啓矢
MF 重広 卓也
FW マテウス・カストロ
【あわせて読みたい】
【名古屋グランパス】ルヴァン杯の苦闘無駄にしない！長谷川監督、敵地・鳥栖戦へ
◆ＭＦ仙頭、ルヴァン杯敗退ショック払拭の勝利を 鳥栖戦は「真価が問われる試合になる」
【J１名古屋】右膝けがで離脱のMF長沢和輝、登録抹消
【名古屋グランパス】ルヴァン杯の苦闘無駄にしない！長谷川監督、敵地・鳥栖戦へ
◆ＭＦ仙頭、ルヴァン杯敗退ショック払拭の勝利を 鳥栖戦は「真価が問われる試合になる」
【J１名古屋】右膝けがで離脱のMF長沢和輝、登録抹消
おすすめ情報