【中日スタメン】大野奨が５月１２日以来のスタメンマスク 橋本はプロ初先発
2022年8月14日 17時22分
◇１４日 中日―阪神（京セラドーム大阪）
両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は大野奨が５月１２日のヤクルト戦（神宮）以来のスタメンマスク。プロ初先発の橋本はプロ初勝利を目指す。
【中日】
１番・右・岡林
２番・中・後藤
３番・三・阿部
４番・一・ビシエド
５番・左・平田
６番・捕・大野奨
７番・二・石垣
８番・遊・土田
９番・投・橋本
【阪神】
１番・中・島田
２番・遊・山本
３番・左・ロハス・ジュニア
４番・三・佐藤輝
５番・一・ロドリゲス
６番・二・糸原
７番・右・井上
８番・捕・梅野
９番・投・ガンケル
【あわせて読みたい】
【中日】高松渡がコロナ隔離期間終え練習再開
【動画】なんと売り子歴30年…【中日・バンテリンドーム売り子名鑑パート3完結編】
【中日】岡林はスクイズで先制、土田は神スライディングで追加点 若竜コンビで全得点
【中日】高松渡がコロナ隔離期間終え練習再開
【動画】なんと売り子歴30年…【中日・バンテリンドーム売り子名鑑パート3完結編】
【中日】岡林はスクイズで先制、土田は神スライディングで追加点 若竜コンビで全得点
おすすめ情報