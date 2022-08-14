◇１４日 ロッテ―日本ハム（ＺＯＺＯマリン）

左肩を痛めている日本ハムの清宮幸太郎内野手は試合前の練習でフリー打撃を再開したが、２試合連続でスタメンから外れた。代わって４番には２試合連続で野村佑希内野手。１２日のロッテ戦で２安打２打点１本塁打との活躍を見せた万波中正外野手は９番から７番に打順を上げた。

【日本ハム】

１番・遊・上川畑

２番・二・中島

３番・左・近藤

４番・一・野村

５番・中・今川

６番・指・古川裕

７番・右・万波

８番・三・佐藤

９番・捕・梅林

先発投手・加藤

【ロッテ】

１番・左・荻野

２番・中・高部

３番・二・中村奨

４番・一・山口

５番・指・マーティン

６番・右・岡

７番・三・安田

８番・遊・茶谷

９番・捕・佐藤都

先発投手・小島