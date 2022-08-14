◇14日 第104回全国高校野球選手権2回戦（甲子園） 大阪桐蔭（大阪）19―0聖望学園（埼玉）

大阪桐蔭の松尾は昨夏の1本、今春の2本と合わせて甲子園で通算5本目の本塁打をマークした。春夏通算で5本塁打以上を記録したのは、2018年夏に5本目を記録した花咲徳栄（埼玉）の野村佑希（日本ハム）と大阪桐蔭の藤原恭大（ロッテ）以来、史上10人目。

歴代最多はPL学園（大阪）の清原和博（元西武、巨人など）が記録した13本塁打。以下、PL学園の桑田真澄（巨人など）、上宮（大阪）の元木大介（巨人コーチ）、広陵（広島）の中村奨成（広島）が6本塁打、浪商（現大体大浪商、大阪）の香川伸行（元ダイエー）、済美（愛媛）の鵜久森淳志（元ヤクルト）、大阪桐蔭の平田良介（中日）、森友哉（西武）、藤原が5本塁打を放っている。

3季連続で本塁打を放ったのは1924年夏～25年夏の第一神港商（現神港橘、兵庫）の山下実（元阪急）、78年夏～79年夏の箕島（和歌山）の北野敏史、83年夏～85年夏の清原、83年夏～84年夏の桑田、92年夏～93年夏の常総学院（茨城）の根本健志、16年夏～17年夏の盛岡大付の植田拓に続く史上7人目。

2打席連続本塁打は今大会の高松商の浅野翔吾に次ぐ41人目、43度目で、1試合2本塁打は今大会の鶴岡東（山形）の土屋奏人、浅野に次ぐ72人目、75度目。