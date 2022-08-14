◇１４日 全国高校野球選手権大会（甲子園） ２回戦 大阪桐蔭―聖望学園（埼玉）

今秋ドラフト候補に挙がる大阪桐蔭の松尾汐恩（しおん）捕手（３年）が今大会初本塁打を放った。１５―０で迎えた８回、右腕の北原鷹門投手（３年）が投じた１３３キロのストレートを捉え、左翼席へ運んだ。

旭川大高（北北海道９との１回戦では４打数３安打２打点。この日も４回に左翼へ適時打、右翼へ適時打を放つなど２試合連続で３安打を記録した。

今春のセンバツでは国学院久我山（東京）との準決勝、近江（滋賀）との決勝でそれぞれ本塁打を１本ずつ放っており、これが甲子園通算３本目。高校通算本塁打は３６本となった。