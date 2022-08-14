大阪桐蔭が速攻で先制 初回、4番丸山がフェンス直撃の適時三塁打【夏の甲子園】
2022年8月14日 14時20分
◇14日 全国高校野球選手権大会2回戦（甲子園） 大阪桐蔭―聖望学園（埼玉）
大阪桐蔭が速攻で先制した。1回先頭の伊藤櫂人三塁手（3年）が四球を選び、犠打で1死後にプロ注目の松尾汐恩（しおん）捕手（3年）は中飛に倒れたが、2死三塁の場面で4番丸山一喜一塁手（3年）が初球のスライダーを捉え、右翼フェンス直撃の先制三塁打をマークした。
旭川大高との1回戦で本塁打を放っている5番の海老根優大中堅手（3年）も左前適時打で続いて2点目をもぎ取った。
【あわせて読みたい】
◆大阪桐蔭、鈴木塁が4点目のタイムリー 天国の球友へ快音届け【甲子園】
◆二松学舎大付が初の『夏2勝』 出場５度、全て初戦突破も過去4度は3回戦敗退【甲子園】
◆二松学舎大付が3回戦進出 1年生4番の片井が本塁打 社の猛追受けるも、逃げ切る【夏の甲子園】
◆大阪桐蔭、鈴木塁が4点目のタイムリー 天国の球友へ快音届け【甲子園】
◆二松学舎大付が初の『夏2勝』 出場５度、全て初戦突破も過去4度は3回戦敗退【甲子園】
◆二松学舎大付が3回戦進出 1年生4番の片井が本塁打 社の猛追受けるも、逃げ切る【夏の甲子園】
おすすめ情報