◇14日 全国高校野球選手権大会2回戦（甲子園） 大阪桐蔭―聖望学園（埼玉）

大阪桐蔭が速攻で先制した。1回先頭の伊藤櫂人三塁手（3年）が四球を選び、犠打で1死後にプロ注目の松尾汐恩（しおん）捕手（3年）は中飛に倒れたが、2死三塁の場面で4番丸山一喜一塁手（3年）が初球のスライダーを捉え、右翼フェンス直撃の先制三塁打をマークした。

旭川大高との1回戦で本塁打を放っている5番の海老根優大中堅手（3年）も左前適時打で続いて2点目をもぎ取った。