【中日スタメン】先発は６勝目を目指す小笠原
2022年8月13日 17時27分
◇１３日 阪神－中日（京セラドーム大阪）
両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は投手以外、１２日の同カードと同じスタメンメンバーとなった。先発・小笠原は６勝目（６敗）を目指す。
【阪神】
１番・中堅・島田
２番・三・糸原
３番・左・ロハス・ジュニア
４番・右・佐藤輝
５番・一・陽川
６番・二・山本
７番・捕・梅野
８番・遊・木浪
９番・投・藤浪
【中日】
１番・右・岡林
２番・中・後藤
３番・三・阿部
４番・一・ビシエド
５番・左・平田
６番・捕・木下
７番・二・石垣
８番・遊・土田
９番・投・小笠原
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