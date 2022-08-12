【日本ハム】万波中正が執念同点打！9回2死からロッテ・益田から左前適時打
2022年8月12日 21時48分
◇12日 ロッテ－日本ハム（ZOZOマリン）
3連勝中の日本ハムが執念で追いついた。1点を追う9回2死から安打と四球に暴投も絡んで二、三塁。万波中正外野手がロッテ・益田から左前適時打を放ち、土俵際から押し戻した。
日本ハムは先発したポンセが2回、茶谷にプロ初アーチとなる先制2ランを被弾。しかし、5回に万波の12号ソロ本塁打で1点差に詰め寄り、9回もあと1人まで追い込まれながら攻撃陣が執念を見せた。
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