◇12日 ロッテ－日本ハム（ZOZOマリン）

3連勝中の日本ハムが執念で追いついた。1点を追う9回2死から安打と四球に暴投も絡んで二、三塁。万波中正外野手がロッテ・益田から左前適時打を放ち、土俵際から押し戻した。

日本ハムは先発したポンセが2回、茶谷にプロ初アーチとなる先制2ランを被弾。しかし、5回に万波の12号ソロ本塁打で1点差に詰め寄り、9回もあと1人まで追い込まれながら攻撃陣が執念を見せた。