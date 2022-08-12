【中日スタメン】大島、コロナで離脱…後藤駿太が1カ月ぶり「2番・中堅」でスタメン 先発は大野雄
2022年8月12日 17時31分
◇12日 阪神－中日（京セラドーム大阪）
両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は大島洋平外野手が新型コロナウイルス陽性判定を受けたため、欠場。中堅にはシーズン途中にオリックスからトレード加入した後藤駿太外野手を起用した。スタメンは約1カ月ぶり。先発・大野雄は5勝目（7敗）を目指す。
【阪神】
1番・中堅・島田
2番・三・糸原
3番・一・ロドリゲス
4番・右・佐藤輝
5番・左・陽川
6番・二・山本
7番・捕・梅野
8番・遊・木浪
9番・投・西勇
1番・中堅・島田
2番・三・糸原
3番・一・ロドリゲス
4番・右・佐藤輝
5番・左・陽川
6番・二・山本
7番・捕・梅野
8番・遊・木浪
9番・投・西勇
【中日】
1番・右・岡林
2番・中・後藤
3番・三・阿部
4番・一・ビシエド
5番・左・平田
6番・捕・木下
7番・二・石垣
8番・遊・土田
9番・投・大野雄
1番・右・岡林
2番・中・後藤
3番・三・阿部
4番・一・ビシエド
5番・左・平田
6番・捕・木下
7番・二・石垣
8番・遊・土田
9番・投・大野雄
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