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１０回日本ハム２死一、二塁、清水が左前にサヨナラ打を放つ＝札幌ドーム
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１２日の予告先発
◇セ・リーグ
巨人・堀田―広島・大瀬良（東京ドーム）
ヤクルト・小川―ＤｅＮＡ・大貫（神宮）
阪神・...
8月11日
中１―６巨（１１日） 山崎伊が投打で活躍
巨人が快勝した。一回に中田の適時打で先制し、四回は大城の適時打で加点。六回は山崎伊、吉川の連続適時二...
バスケ日本女子、ラトビアに快勝 強化試合、８３―５４
バスケットボール女子の国際強化試合は１１日、ゼビオアリーナ仙台で行われ、世界ランキング８位の日本は同...
夏巡業、高安は逸ノ城初Ｖに刺激 若隆景らも気合
大相撲の夏巡業は１１日、茨城県古河市で行われ、同県土浦市出身で元大関の幕内高安が朝稽古で貴景勝、御嶽...
オ６―１楽（１１日） オリックスが３位浮上
オリックスが３位に浮上した。二回に頓宮の２ランで先制し四回に杉本の１５号ソロと元の適時打で２点、五、...
服部が完全試合、全日本学童野球 中条ブルーインパルス
小学生野球の高円宮賜杯第４２回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント第３日は１１日、東京・...