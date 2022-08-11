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日３―２西（１１日）　清水がサヨナラ打

2022年8月11日 17時43分 (8月11日 18時15分更新)
　１０回日本ハム２死一、二塁、清水が左前にサヨナラ打を放つ＝札幌ドーム

　１０回日本ハム２死一、二塁、清水が左前にサヨナラ打を放つ＝札幌ドーム

　日本ハムが延長十回、サヨナラ勝ちで３連勝した。２―２の十回２死一、二塁で清水が左前へ適時打を放ち試合を決めた。十回を抑えた井口が今季初勝利。西武は先発の松本が最後まで投げたが、５安打３失点と踏ん張りきれなかった。

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