日本ハムが延長十回、サヨナラ勝ちで３連勝した。２―２の十回２死一、二塁で清水が左前へ適時打を放ち試合を決めた。十回を抑えた井口が今季初勝利。西武は先発の松本が最後まで投げたが、５安打３失点と踏ん張りきれなかった。