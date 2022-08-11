2打席連発の高松商・浅野翔吾は1本目で清原和博、2本目で大田泰示＆安田尚憲超えの高校通算66号【甲子園】
2022年8月11日 12時18分
◇１１日 全国高校野球選手権大会（甲子園） ２回戦 高松商（香川）―佐久長聖（長野）
今秋ドラフト候補のスラッガー、浅野翔吾中堅手（３年）が２打席連続本塁打を放った。５回には右中間へソロ。７回は無死一塁の場面で、右腕の広田龍星投手（３年）のスライダーを今度は左翼席へ放り込んだ。
これで高校通算６６号となり、６５本だった東海大相模の大田泰示（現ＤｅＮＡ）、履正社の安田尚憲（現ロッテ）を抜いた。１本目の時点でＰＬ学園・清原和博（元西武、巨人、オリックス）の６４本を抜いていた。
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