甲子園球場

◇１１日 全国高校野球選手権大会（甲子園） ２回戦 高松商（香川）―佐久長聖（長野）

今秋ドラフト候補のスラッガー、浅野翔吾中堅手（３年）が２打席連続本塁打を放った。５回には右中間へソロ。７回は無死一塁の場面で、右腕の広田龍星投手（３年）のスライダーを今度は左翼席へ放り込んだ。

これで高校通算６６号となり、６５本だった東海大相模の大田泰示（現ＤｅＮＡ）、履正社の安田尚憲（現ロッテ）を抜いた。１本目の時点でＰＬ学園・清原和博（元西武、巨人、オリックス）の６４本を抜いていた。