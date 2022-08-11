霊感商法などが過去に社会問題化した世界平和統一家庭連合（旧統一教会）と政治家とのつながりが注目される中、県内の自治体も関連団体の催しものの後援や公共施設の利用などへの対応に苦慮している。教団との関係がほとんど知られていない団体もあり、県関係者は「後援申請時などに把握するのは困難。今後、どうすれば良いのか」と困惑している。

津市では先月九日、教団総裁が創設した非政府組織（ＮＧＯ）「世界平和女性連合」（ＷＦＷＰ）が参画する第二十一回留学生日本語弁論県大会が開かれ、県と市国際交流協会が後援していた。市も補助金を出しており、本年度の交付額は未確定だが、昨年度の大会は約十三万円だった。協会の担当者は「申請書類では留学生の支援を目的とした弁論大会となっており、判別できなかった」と話す。

四日市市でも今月九日、教団関連の団体が参画して二〇二〇年十一月に開かれたイベントを県が後援し、市も補助金を出していたことが判明。市の担当者は「実行委員は個人名のみが記載され、団体名からも教団関連と分からなかった」と説明する。

県の場合、主催団体から後援申請が出されると、団体の活動実績などは確認する。特定の政治団体...

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