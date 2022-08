木村拓哉『TAKUYA KIMURA Live Tour 2022 Next Destination』(ビクターエンタテインメント/2022年8月3日発売)

木村拓哉の最新音楽映像作品『TAKUYA KIMURA Live Tour 2022 Next Destination』が、2022年8月11日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」で「映像3部門」同時1位を達成した。

本作は、初週売上DVD:1.4万枚(14,436枚)、Blu-ray Disc(以下BD):2.2万枚(22,065枚)で、「オリコン週間DVDランキング」「オリコン週間BDランキング」ともに初登場1位を獲得。さらに、音楽作品のDVDとBDを合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」でも、合計売上:3.7万枚(36,501枚)で初登場1位となり、ソロとしての初の音楽映像作品『TAKUYA KIMURA Live Tour 2020 Go with the Flow』(2020年6月24日発売)に続き、2作連続、通算2作目の「映像3部門」同時1位獲得となった。

本作は、2022/1/31付の「オリコン週間アルバムランキング」で1位を獲得した『Next Destination』を引っ提げておこなわれた、2年ぶり2度目となるワンマンライブツアーのファイナル公演の模様を収録。山下達郎や真島昌利(ザ・クロマニヨンズ)、糸井重里、Creepy Nuts、鈴木京香、平井 大、Kj(Dragon Ash)、MAN WITH A MISSION、明石家さんま、BEGINといった多岐にわたるアーティストが楽曲提供に参加したアルバム収録曲をはじめ、多数の楽曲のライブシーンが収められている。

DVDランキングは1999/4/5付〜集計開始

BDランキングは2008/7/7付〜集計開始

ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013/10/14付~集計開始

<クレジット:オリコン調べ(2022/8/15付:集計期間:2022年8月1日~8月7日)>

