木村拓哉『TAKUYA KIMURA Live Tour 2022 Next Destination』（ビクターエンタテインメント／2022年8月3日発売）

木村拓哉の最新音楽映像作品『TAKUYA KIMURA Live Tour 2022 Next Destination』が、2022年8月11日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」で「映像3部門」同時1位を達成した。

本作は、初週売上DVD：1.4万枚（14,436枚）、Blu-ray Disc（以下BD）：2.2万枚（22,065枚）で、「オリコン週間DVDランキング」「オリコン週間BDランキング」ともに初登場1位を獲得。さらに、音楽作品のDVDとBDを合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」でも、合計売上：3.7万枚（36,501枚）で初登場1位となり、ソロとしての初の音楽映像作品『TAKUYA KIMURA Live Tour 2020 Go with the Flow』（2020年6月24日発売）に続き、2作連続、通算2作目の「映像3部門」同時1位獲得となった。

本作は、2022/1/31付の「オリコン週間アルバムランキング」で1位を獲得した『Next Destination』を引っ提げておこなわれた、2年ぶり2度目となるワンマンライブツアーのファイナル公演の模様を収録。山下達郎や真島昌利（ザ・クロマニヨンズ）、糸井重里、Creepy Nuts、鈴木京香、平井 大、Kj（Dragon Ash）、MAN WITH A MISSION、明石家さんま、BEGINといった多岐にわたるアーティストが楽曲提供に参加したアルバム収録曲をはじめ、多数の楽曲のライブシーンが収められている。

DVDランキングは1999/4/5付〜集計開始

BDランキングは2008/7/7付〜集計開始

ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013/10/14付～集計開始

＜クレジット：オリコン調べ（2022/8/15付：集計期間：2022年8月1日～8月7日）＞

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