速報
蒼井優さん（左）、山里亮太さん
関連キーワード
ひと味違う、夜の動物たち 旭山、午後９時まで開園延長
北海道旭川市の旭山動物園で１０日、日中とは違う姿を楽しんでもらおうと、通常は午後５時１５分までの開園...
8月10日
コロナ死者、今後さらに増加懸念 厚労省専門家組織
厚生労働省に新型コロナウイルス対策を助言する専門家組織は１０日、「死者は（流行の）『第６波』のピーク...
５～１７歳のワクチン接種を推奨 小児科学会、重症者増で
日本小児科学会は１０日、新型コロナウイルスの流行「第７波」で子どもの重症患者が増えているとして、「５...
絵本作家Ｒ・ブリッグズさん死去 名作「スノーマン」
【ロンドン共同】世界的ロングセラー「スノーマン」で知られる英絵本作家レイモンド・ブリッグズさんが９日...
サザン桑田さんコロナ感染 ロックフェス出演取りやめ
人気バンド「サザンオールスターズ」の桑田佳祐さん（６６）が新型コロナウイルスに感染したと所属事務所が...
コロナ感染最多、初の２５万人超 ２０道県で更新、死者も急増
国内で１０日、新たに確認された新型コロナウイルス感染者が２５万４０３人となり、１日当たりの新規感染者...