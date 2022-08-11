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蒼井優さんが第１子出産　夫の山里さんラジオで報告

2022年8月11日 01時35分 (8月11日 01時57分更新)
　蒼井優さん（左）、山里亮太さん

　蒼井優さん（左）、山里亮太さん

　俳優の蒼井優さん（３６）が第１子を出産したと、夫でお笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太さん（４５）が１１日未明、パーソナリティーを務めるラジオ番組で発表した。母子ともに健康という。
　出産に立ち会った山里さんは「子どもの泣き声が聞こえてコンマ何秒で号泣した」と語った。
　２人は２０１９年６月に結婚した。

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