『HiGH＆LOW THE WORST X』キャスト22人が集結 （C）ORICON NewS inc.

THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの川村壱馬が10日、都内で行われた映画『HiGH＆LOW THE WORST X』（9月9日公開）の最速キックオフイベントに登場した。

イベントには、【鬼邪高】から川村、前田公輝、うえきやサトシ、中島健、龍（THE RAMPAGE from EXILE TRIBE）、【瀬ノ門】から三山凌輝（BE：FIRST）、永沼伊久也、【鎌坂】から藤原樹（THE RAMPAGE from EXILE TRIBE）、岡宏明、【江罵羅】から長谷川慎（THE RAMPAGE from EXILE TRIBE）、今村謙斗、【鳳仙】から葵揚、小柳心、荒井敦史、堀夏喜（FANTASTICS from EXILE TRIBE）、坂口涼太郎、【鈴蘭】から三上ヘンリー大智、板垣瑞生、時任勇気、木村慧人（FANTASTICS from EXILE TRIBE）、高橋祐理（ZeroPLANET）という豪華キャスト22人が集結した。

花岡楓士雄の川村は3年ぶりの新作に「3年の間に、いろいろありました。続編があるのはわかっていたんですが、撮影ができない状況で。先延ばし、先延ばしになっていたのが、このタイミングで実現できてうれしかった」と笑顔。そして居並ぶキャスト陣を見ると「こんな豪華キャストの皆さんと最高の作品を作れた。めちゃくちゃよかったです」と感慨深げだった。

男たちの友情と熱き闘いをさまざまなメディアで描く「HiGH&LOW」シリーズと、不良漫画の金字塔「クローズ」「WORST」（原作・高橋ヒロシ※高＝はしごだか）がクロスオーバーした映画『HiGH&LOW THE WORST』の続編が『HiGH&LOW THE WORST X（読み：クロス）』となる。

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