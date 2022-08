来年5月から自身最大規模となる50周年記念ツアーをスタートさせる松任谷由実

シンガー・ソングライターの松任谷由実が、来年5月よりキャリア最大規模となる50周年・50公演・50万人を動員する全国アリーナツアー『松任谷由実 アリーナツアー 2023』を開催することが決定し、来年8月までの第1期の会場と日程が発表された。

ユーミンは7月5日にデビュー50周年を迎え、同9日に足掛け10ヶ月におよぶロングランツアー『松任谷由実コンサートツアー 2021-2022 深海の街 THE CITY IN THE DEEP SEA』を終えたばかり。10月4日にはデビュー50周年を記念したベストアルバム『ユーミン万歳!〜松任谷由実50周年記念ベストアルバム〜』の発売が控えるなか、早くも次のアリーナツアーを発表した。

通算公演数は荒井由実時代を含めて2531公演。総動員数は874万5000人。50周年を迎えてなお精力的に活動し、伝説のシャングリラシリーズや、45周年記念のアリーナツアー(40公演計40万人動員)を上回る、キャリア最大の約50公演、50万人動員のアリーナツアーとなる。

来年5月13・14日の横浜・ぴあアリーナ MM公演からスタートし、同年12月まで約50公演を予定。自身のツイッターでは「アリーナツアー決定!行くぜいっ!50本!」と気合いを入れている。

その前半戦となる第1期は、来年8月までの12ヶ所24公演が行われる。ベストアルバム『ユーミン万歳!~』のCD購入者を対象とした“どこよりも早い”チケット最速先行予約も決定した。

新ツアーは、アリーナの中央にステージを設置したセンターステージ。CD購入者対象のチケット最速先行予約のみ、アリーナ席、スタンド席のいずれかを選択できる。

■『松任谷由実 アリーナツアー 2023』

▼第1期日程

5月13日(土):神奈川・ぴあアリーナMM

5月14日(日):神奈川・ぴあアリーナMM

5月20日(土):埼玉・さいたまスーパーアリーナ

5月21日(日):埼玉・さいたまスーパーアリーナ

5月27日(土):大阪・大阪城ホール

5月28日(日):大阪・大阪城ホール

6月3日(土):北海道・北海道立総合体育センター 北海きたえーる

6月4日(日):北海道・北海道立総合体育センター 北海きたえーる

6月10日(土):長野・長野ビッグハット

6月11日(日):長野・長野ビッグハット

6月17日(土):東京・有明アリーナ

6月18日(日):東京・有明アリーナ

6月24日(土):静岡・エコパアリーナ

6月25日(日):静岡・エコパアリーナ

7月1日(土):大阪・大阪城ホール

7月2日(日):大阪・大阪城ホール

7月8日(土):新潟・朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター

7月9日(日):新潟・朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター

7月15日(土):兵庫・神戸ワールド記念ホール

7月16日(日):兵庫・神神戸ワールド記念ホール

7月22日(土):岩手・盛岡タカヤアリーナ

7月23日(日):岩手・盛岡タカヤアリーナ

8月19日(土):愛知・日本ガイシホール

8月20日(日):愛知・日本ガイシホール

※第1期はここまで

