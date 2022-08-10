宮原和也

◇10日 サッカールヴァン杯準々決勝第2戦 浦和―名古屋（埼玉スタジアム）

スターティングメンバーが発表され、名古屋グランパスは6日のリーグ浦和戦（豊田スタジアム）から3人を入れ替え、DF宮原和也が名を連ねた。ウイングバックでの起用が予想される。

3日の第1戦（豊田ス）は1―1の引き分け。勝利すれば無条件で準決勝進出が決まる。引き分けの場合0―0だと浦和、2点以上だとグランパスで、1―1の場合は延長戦に突入する。

浦和レッズ

GK 鈴木 彩艶

DF 酒井 宏樹

DF 岩波 拓也

DF ショルツ

DF 大畑 歩夢

MF ダヴィド モーベルグ

MF 伊藤 敦樹

MF 岩尾 憲

MF 大久保 智明

FW 小泉 佳穂

FW 松尾 佑介

名古屋グランパス

GK ランゲラック

DF 河面 旺成

DF 藤井 陽也

DF 中谷 進之介

MF 相馬 勇紀

MF 宮原 和也

MF 永木 亮太

MF レオ シルバ

MF 重広 卓也

FW マテウス カストロ

FW 永井 謙佑