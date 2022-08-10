『イナズマロックフェス』に櫻坂46＆ClariS出演決定 雷神ステージ出そろう
2022年8月10日 12時00分 (8月10日 13時05分更新)
滋賀ふるさと観光大使を務めるアーティスト・西川貴教が発起人となって毎年9月に琵琶湖岸で開催している野外ライブイベント『イナズマロック フェス 2022』（9月17日～19日、滋賀県草津市 烏丸半島芝生広場）の雷神ステージ最終出演アーティストとして、櫻坂46とClariSが発表された。
ともに初出演で、櫻坂46は9月17日、ClariSは9月19日に登場する。これで雷神ステージ出演アーティストが出そろった。
■『イナズマロック フェス 2022』出演アーティスト
▼9月17日（土）
【LIVE AREA・雷神STAGE】
OWV
櫻坂46
Da-iCE
東京スカパラダイスオーケストラ
西川貴教
Fear, and Loathing in Las Vegas
04 Limited Sazabys
ももいろクローバーZ
【LIVE AREA・雷神STAGE】
OWV
櫻坂46
Da-iCE
東京スカパラダイスオーケストラ
西川貴教
Fear, and Loathing in Las Vegas
04 Limited Sazabys
ももいろクローバーZ
【FREE AREA・風神STAGE】
Wienners、カネヨリマサル、ザ・リーサルウェポンズ、SUPER★DRAGON、HAND DRIP、Finally、リアクション ザ ブッタ、わーすた
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▼9月18日（日）
【LIVE AREA・雷神STAGE】
アイドルマスター SideM
打首獄門同好会
UVERworld
THE ORAL CIGARETTES
T.M.Revolution
DISH//
Vaundy
MY FIRST STORY
【LIVE AREA・雷神STAGE】
アイドルマスター SideM
打首獄門同好会
UVERworld
THE ORAL CIGARETTES
T.M.Revolution
DISH//
Vaundy
MY FIRST STORY
【FREE AREA・風神STAGE】
I Don't Like Mondays.、ASH DA HERO、ES-TRUS、Kanna、クボタカイ、電音部、ビレッジマンズストア、mahina
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▼9月19日（月・祝）
【LIVE AREA・雷神STAGE】
OCTPATH
ClariS
T.M.Revolution
西川貴教
Novelbright
布袋寅泰
モーニング娘。’22
Little Glee Monster
【LIVE AREA・雷神STAGE】
OCTPATH
ClariS
T.M.Revolution
西川貴教
Novelbright
布袋寅泰
モーニング娘。’22
Little Glee Monster
【FREE AREA・風神STAGE】
OKOJO、CYNHN、Bye-Bye-Handの方程式、ピューロガールズ、豆柴の大群、mistress、moon drop、友希
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