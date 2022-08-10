西川貴教主宰の『イナズマロック フェス 2022』9月17日公演に出演する櫻坂46

滋賀ふるさと観光大使を務めるアーティスト・西川貴教が発起人となって毎年9月に琵琶湖岸で開催している野外ライブイベント『イナズマロック フェス 2022』（9月17日～19日、滋賀県草津市 烏丸半島芝生広場）の雷神ステージ最終出演アーティストとして、櫻坂46とClariSが発表された。

ともに初出演で、櫻坂46は9月17日、ClariSは9月19日に登場する。これで雷神ステージ出演アーティストが出そろった。

■『イナズマロック フェス 2022』出演アーティスト

▼9月17日（土）

【LIVE AREA・雷神STAGE】

OWV

櫻坂46

Da-iCE

東京スカパラダイスオーケストラ

西川貴教

Fear, and Loathing in Las Vegas

04 Limited Sazabys

ももいろクローバーZ

【FREE AREA・風神STAGE】

Wienners、カネヨリマサル、ザ・リーサルウェポンズ、SUPER★DRAGON、HAND DRIP、Finally、リアクション ザ ブッタ、わーすた

▼9月18日（日）

【LIVE AREA・雷神STAGE】

アイドルマスター SideM

打首獄門同好会

UVERworld

THE ORAL CIGARETTES

T.M.Revolution

DISH//

Vaundy

MY FIRST STORY

【FREE AREA・風神STAGE】

I Don't Like Mondays.、ASH DA HERO、ES-TRUS、Kanna、クボタカイ、電音部、ビレッジマンズストア、mahina

▼9月19日（月・祝）

【LIVE AREA・雷神STAGE】

OCTPATH

ClariS

T.M.Revolution

西川貴教

Novelbright

布袋寅泰

モーニング娘。’22

Little Glee Monster

【FREE AREA・風神STAGE】

OKOJO、CYNHN、Bye-Bye-Handの方程式、ピューロガールズ、豆柴の大群、mistress、moon drop、友希

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