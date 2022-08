少女時代・スヨン (C)ORICON NewS inc.

韓国ガールズグループ・少女時代のスヨンが、8日までにグループの公式インスタグラムで大胆露出のロングドレス姿を披露した。コメントや「いいね!」が多数届いている。

デビュー15周年となった5日、5年ぶりに8人体制でカムバックした少女時代。グループの公式インスタグラムでは7枚目フルアルバム『FOREVER 1』のメンバーオフショットなどが公開されており、スヨンは明るい金髪に大人ムードただよう黒のドレスをあわせた。

ウエストから下をきれいなラインのスカートで覆う一方、胸元やお腹は露出したデザイン。この投稿に世界のファンからは「Lovely and Gorgeous Queen Sooyoung(ラブリーでゴージャスな女王スヨン)」「SooYoung is getting maturer and prettier(スヨンはどんどん大人かわいくなっていく)」などとコメントが寄せられている。

日本のファンからも「スヨンさんスタイルどうなってんの!?」「衝撃的プロポーション」と熱視線を集めている。

