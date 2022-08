鵜島仁文さんが死去

『機動武闘伝Gガンダム』のテーマソングなどで知られるシンガーソングライターで作詞・作曲家の鵜島仁文さん(うしま・よしふみ)さんが7日未明、持病の肝硬変からくる食道静脈瘤破裂により死去した。55歳。9日、公式ツイッターで発表された。

ツイッターでは、家族一同より「アーティスト鵜島仁文につきまして、2022年8月7日未明に持病の肝硬変からくる食道静脈瘤破裂により逝去いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。「これまでお世話になりました関係者の皆様、ファンの皆様には生前のご厚意に心より感謝申し上げます」と伝えた。

葬儀は密葬とし、SNSアカウントはしばらく運営するという。「皆様から賜りました数々のご厚情にお応え出来ないまま急逝したことは、本人としても無念だったと思いますが、少しでも鵜島仁文を皆様のご記憶に残して頂ければ故人も本望だと思います。本当にありがとうございました」と謝意をつづった。

鵜島さんは1966年生まれ、高知県出身。「ヤマハ・ミュージック・クエスト」を経て、95年にソロデビューした。『機動武闘伝Gガンダム』の前期オープニングテーマ「FLYING IN THE SKY」、後期オープニングテーマ「Trust You Forever」をはじめ、『H2』後期オープニングテーマ「BACK TO THE GROUND」などを担当した。

アニメソングを中心に楽曲提供し、米倉千尋とは「永遠の扉」(映画『機動戦士ガンダム 第08MS小隊 ミラーズ・リポート』主題歌)や「WILL」(『仙界伝・封神演義』オープニングテーマ)などで何度もタッグを組んだ。このほか、AKB48や遊助らの楽曲も手がけた。

関連キーワード 音楽