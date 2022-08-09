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県岐阜商が１回戦敗退　全国高校野球選手権第４日

2022年8月9日 18時15分 (8月9日 18時18分更新)
　全国高校野球選手権大会第４日は９日、甲子園球場で第４試合が行われ、県岐阜商（岐阜）が社（兵庫）に１ー１０で敗れた。
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