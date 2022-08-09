東海テレビのハイカロリーグルメ漫才バラエティー番組「腹ペコ魔人のグルメな魔法 脂過多ブラ」（毎週水曜日深夜０時２５分から、放送は東海地区のみ）。お笑いコンビ「アンタッチャブル」の２人がふんする「ザキヤ魔人」（山崎弘也）と「シバタン」（柴田英嗣）が腹ペコタレントをゲストを迎え、ヒミツの呪文「脂過多ブラ」を唱えながら「“脂過多”グルメ」と楽しい「街“ブラ”」でおもてなしする。

１０日深夜に放送される、第６話のテーマは「脂で中華統一！今池キングダム」。登場早々、ザキヤ魔人に滑舌に難ありと指摘されたのがゲストのお笑いコンビ「三四郎」の小宮浩信。脂パワーでしゃべりを滑らかにしてもらおうと訪ねた名古屋屈指の脂タウン「今池」には中華料理の名店がずらりと立ち並ぶ。

中日ドラゴンズファンにも人気の名店「ピカイチ」で、名物メニューの中から最も脂を使った“最強脂グルメ”を見つけ出し、四川火鍋の専門店では本場・中国式に牛脂たっぷりの火鍋を堪能。今池の脂中華を制覇した小宮の滑舌に変化は？

番組はＴＶｅｒ、Ｌｏｃｉｐｏ、ＦＯＤ、Ｕ―ＮＥＸＴなどで配信。配信オリジナル動画「アンタッチャブルのアブラジオ～ギトギトーク～」では２人がフリートークで新たな味を提案する。