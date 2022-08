人気グループ・SixTONESのジェシーと松村北斗が、英会話・学習教室『ECCジュニア』ブランドアンバサダーに就任し、17日より放送開始される新テレビCM『行きましょう』篇に出演する。2人でのCM起用は初となり、SixTONESの新曲「Sing Along」も起用されている。

自宅や貸会場などで「ECCジュニア教室」を開講し、幼児・小学生・中学生を主な対象に、英会話などを教えながら教室を運営するホームティーチャー。新CMでは、希望ある未来を象徴するかのような青空の下、駆け寄ってきた松村が「行きましょう。勇気を出して」と手を差し伸べると、「行きましょう。こんな不安な時代だからこそ」とジェシーも続く。

やさしく語りかける2人の声が届き、「私が?」とハッとする女性たち。「あなたと子どもたちが、たしかな未来の担い手になる」という言葉にも後押しされて、前へと一歩踏み出す。未来のホームティーチャーに向け、改めて「さぁ、行きましょう!」と呼びかけるジェシーと松村が「Join us!」と笑顔で肩を組む、といった内容となっている。

「さぁ、行きましょう!」のように、やさしくも力強い2人の言葉の数々が印象的な同CMでは、俳優としても活躍する2人が言い回しの強弱や速さなど、監督から出される細かな指示にも次々と対応。撮影は順調に進行した。最終盤「あなたの価値を発揮する未来へ」と声をそろえながら女性の手を引く重要なシーンも、息がぴったりと合い、予定時間を大幅に短縮して撮影は終了した。

ブランドアンバサダー就任を祝って贈られた花束に「いただきました、Flowerを!」「Beautiful!」と、最後まで笑顔を絶やさない2人。実は“元ECCジュニア生”の松村は「英語にゆかりのある2人が選ばれてすごくうれしかったです」と感慨もひとしおの様子だった。

撮影終了後、ジェシーは「英語で世界中の方とコミュニケーションを取れるのは非常にすばらしいことなので、ぜひ皆さんに興味を持っていただいて、ギャンギャンに英語を話していただきたいです!」と熱弁。一方、松村は「僕、ジャニーズJr.になる前に、ECCジュニアだったんですよ!ECCジュニアでもデビューできたような感覚で、両方の“ジュニア”を制覇したなという思いです」と感慨深げ。歌や演技においても、当時培った英語の“基盤”がすごく生かされているという松村は「CMを通して、チャレンジしたい人の背中を押すことができたら本当に光栄です」と力を込めた。

「もしジェシーと松村がホームティーチャーになったら」という質問に、松村は「(ECCジュニアは)“勉強”という言葉から想像される難しさとか、堅さがまったくない。カードゲームとか、ポップな教材とか、本当に楽しい。僕も(子どもたちを)楽しませられる先生になりたい」とイメージをふくらませる。

一方、「一発ギャグで英語を教えたい」というジェシーは「まずは簡単な数字やアルファベットで。例えば、one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, てん(ten)とう虫で~す!みたいな…」というプランを発表すると、松村も「これはチルドレンも喜ぶよ!」と太鼓判。「楽しく元気な先生になりたい」というジェシーに、「似合いそうだね!」と頬をゆるめて賛同する松村だった。

