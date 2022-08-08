韓国『人気歌謡』字幕版WOWOWで一挙放送 BTS、セブチ、ENHYPEN、ナヨン、aespa、Kep1erら出演
2022年8月8日 16時11分 (8月8日 17時06分更新)
韓国の音楽番組『SBS人気歌謡』（毎週日曜 後3：40）の6・7月配信分の字幕版が、WOWOWライブで放送される。6月配信分は10日（後1：00～）、7月配信分は17日（後3：15～）に字幕付きで一挙放送される。
6月配信分では、BTS、woo!ah!、ウォノ、NCT DREAM、カン・ダニエル、CLASS:y、Kep1er、SEVENTEEN、チョ・ユリ、DRIPPIN、DAWN、ナヨン（TWICE）、VICTON、ヨンジェ（GOT7）、LOONA（今月の少女）、LE SSERAFIM、ONEUSなどのステージをお届け！
7月配信分では、ITZY、イ・ミンヒョク（BTOB）、WJSN（宇宙少女）、WINNER、ATEEZ、Apink CHOBOM、SF9、aespa、MCND、ENHYPEN、CLASS:y、STAYC、SEVENTEEN、ソネ、ソンミ、チョンハ、TO1、ナヨン（TWICE）、ニコル、PURPLE KISS、VIVIZ、ヒョナ、ヒョリン、fromis_9、YOUNITEなど、 さまざまなアーティストのパフォーマンスを一挙にご覧いただける。
また、ワールドツアーで欠席したMCのヨンジュン（TOMORROW X TOGETHER）の代わりに、ENHYPENのソヌやLE SSERAFIMのキム・チェウォンがスペシャルMCとして登場している。
WOWOWオンデマンドでは、番組が韓国で生放送された2日後の火曜日午後10時よりWOWOWオンデマンドで即配信、字幕版を翌週土曜の午後6時より配信している。
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