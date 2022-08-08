天理が接戦を制した。南沢は直球とスライダーを低めに丁寧に投げ込んだ。堅守も味方に、走者を出しながら１失点で完投。打線は四回に二塁打の戸井を内藤が中前打でかえし先制。六回は戸井、山村の連続二塁打で１点を加えた。

山梨学院は得点圏に何度も走者を送ったがなかなか適時打が出ず、九回の１点どまり。先発山田は６回２失点と粘った。

