速報
山梨学院戦に先発した天理・南沢＝甲子園
関連キーワード
天理、海星が２回戦進出 全国高校野球選手権第３日
全国高校野球選手権大会第３日は８日、甲子園球場で１回戦が行われ、天理（奈良）と海星（長崎）が２回戦に...
8月8日
米男子ゴルフ、小平は３６位 ウィンダム選手権最終日
米男子ゴルフのレギュラーシーズン最終戦、ウィンダム選手権は７日、ノースカロライナ州グリーンズボロのセ...
ジャンプ、小林潤は９位 ＧＰ大会、仏で開催の個人第３戦
ノルディックスキーの夏の国際大会、グランプリ（ＧＰ）ジャンプは７日、フランスのクーシュベルで個人第３...
カヤック松代・浦田混合ペア８位 カヌー・スプリント世界選手権
カヌー・スプリントの世界選手権最終日は７日、カナダのハリファクスで行われ、混合カヤックペア５００メー...
ダルビッシュ、６回７安打２失点 ドジャース戦、５敗目喫す
▽ドジャース―パドレス（７日・ロサンゼルス）
パドレスのダルビッシュは先発し、６回を７安打２...
ダル、６回２失点で５敗目 大谷は今季１００安打
【ロサンゼルス共同】米大リーグは７日、各地で行われ、パドレスのダルビッシュはロサンゼルスでのドジャー...