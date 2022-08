3DCGアニメ作品『聖闘士星矢:Knights of the Zodiac バトル・サンクチュアリ』(セカンドシーズン)日本配信決定

Netflixで配信されている、漫画家・車田正美原作のアニメ『聖闘士星矢: Knights of the Zodiac』が、今月19日正午より動画配信サービス「U-NEXT」「アニメ放題」でも配信されることが発表された(Netflix以外での配信は国内限定)。さらに、今年7月31日より海外で先行配信されているセカンドシーズン『聖闘士星矢:Knights of the Zodiac バトル・サンクチュアリ』の日本配信も決定した。

「聖闘士(セイント)」たちの熱きバトルは、漫画、アニメ、フィギュア、ゲームなどさまざまな形で世界中から愛され続け、原作漫画はこれまでに発行部数3500万部を突破、アニメは250話以上のTVシリーズと劇場映画6本が製作され、80を超える国と地域で放送・公開されてきた。

そこへ、2019年、新たに加わったのが、最新の3DCG技術で映像化された『聖闘士星矢:Knights of the Zodiac』。新たな設定や展開もありながら、原作の「白銀聖闘士編」までを描いたファーストシーズンは世界中で新たなファンを獲得した。

セカンドシーズンはファンの間でも最も人気の高い「聖域(サンクチュアリ)十二宮編」が舞台となり、原作に忠実に、そして3DCGの豪快なアクションをさらにパワーアップさせている。聖闘士の中でも究極の存在、黄金聖闘士を相手に、ペガサス星矢が突き進む。

今回公開となったキービジュアルでは、錫杖を握ったアテナを背に、拳を力強くかがげた星矢、紫龍、氷河、瞬、一輝の青銅聖闘士(ブロンズセイント)たちが、聖闘士の最高位である12人の黄金聖闘士(ゴールドセイント)に毅然と戦いを挑む姿が描かれている。「女神アテナを救え!」。その熱きドラマとアクションが凝縮された一枚となっている。

なお、セカンドシーズンの日本での配信時期は後日発表される。

