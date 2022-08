Mnetで9月に特集が組まれるKep1er

日中韓9人組ガールズグループ・Kep1erが9月7日に日本1stシングル「<FLY-UP>」で日本デビューすることを記念し、CS放送の韓国エンターテインメントチャンネル・Mnetおよび動画配信サービス・Mnet Smart+で、9月に特集が組まれることが決定した。

『祝!日本デビュー記念特集 We are Kep1er!』と題し、Kep1erを誕生させたオーディション番組『Girls Planet 999:少女祭典』(字幕版)をはじめ、初の単独リアリティー番組やカムバックショーまで、過去に放送された番組を9月に順次、放送/配信する。

■『祝!日本デビュー記念特集 We are Kep1er!』コンテンツラインナップ

・IDOLLIVE School Season2:ホームカミングデイ Kep1er編 #1・#2(終)

・Girls Planet 999:少女祭典 字幕版

・Kep1er View 字幕版

・Kep1er DEBUT SHOW 字幕版

・Kep1er DOUBLAST On Air 字幕版

・QUEENDOM 2 字幕版

・2002 レッドレジェンドの帰還 Kep1er 出演回(#3)

・KCON 2022 Premiere 字幕版

・KCON 2022 Premiere バックステージビハインド Kep1er 出演回(#2(終))

・M COUNTDOWN バックステージKep1er出演回 1.・2.(#415・#434)

・Mnetライブ Kep1er

・Mnetライブ 日本人所属ガールズグループSP

・期待の次世代ガールズグループ MV特集

