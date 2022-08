ワーナー・ブラザースが製作・配給する映画「ハリー・ポッター」シリーズと、米ニューヨーク発のブランド「レスポートサック」がコラボレーションした「Harry Potter×LeSportsac」コレクションが、8月10日よりレスポートサック公式オンラインストア&店舗にて発売される。

「ファンタスティック・ビースト」シリーズとのコラボレーションに続く第2弾となる今回は、「ハリー・ポッター」に登場するシーンやアイテムにインスパイアされたデザインやアイテムをそろえたコレクション。

ホグワーツ魔法魔術学校の各寮のエンブレムや、各寮を象徴する動物をグラフィカルに描いたシリーズ、ハリーやハーマイオニー、ロンたちホグワーツ生が大好きな菓子店「ハニーデュークス」で売られているお菓子をモチーフにしたシリーズ、ハリーのメガネモチーフなど、世界中の魔法ワールドファンやコレクター心をくすぐる、いままでにない、ユニークでスペシャルなアイテムが全13型展開する。

映画シリーズ1作目『ハリー・ポッターと賢者の石』の公開から昨年20周 年を迎えたハリー・ポッター魔法ワールドは、子どもから大人まで幅広い世代に愛され続け、今年4月には最新作『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』 が公開、7月からは舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』 の日本公演が開幕、来年には東京・としまえん跡地に「スタジオツアー東京‐メイキングオブハリー・ポッター」の開園が予定されているなど、魔法ワールドの世界は新たな局面を迎えている。

なお、今月19日には、『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』ブルーレイ&DVDと、『ハリー・ポッター20周年記念:リターン・トゥ・ホグワーツ』ブルーレイ&DVDセット(2枚組)の発売、レンタル開始が控えている(どちらも先行デジタル配信中)。

WIZARDING WORLD characters, names and related indicia are (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: (C) &TM WBEI. Publishing Rights (C) JKR. (s22)

