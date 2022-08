映画『トップガン マーヴェリック』(公開中)8月15日から配布される入場者プレゼントの”ミラクルミッションステッカー”(C)2022 Paramount Pictures Corporation. All rights reserved.

ハリウッド俳優トム・クルーズが主演する映画『トップガン マーベリック』の興行収入が100億円を突破したことを記念して、海外版ポスタービジュアルを使用した”ミラクルミッションステッカー”を入場者プレゼント(第3弾)として15日より配布することが発表された。

裏面には、マーヴェリック、コヨーテ、フェニックス、ボブ、ルースター、ハングマン、ファンボーイ、ペイバックのヘルメットがポップに描かれ、さらには劇中でもキーになる非常に印象的な主人公マーヴェリックのせりふ「THANK YOU FOR SAVING MY LIFE.(君は命の恩人だ)」が印刷されている。脳裏に焼きついて離れない数々のシーンを何度も思い出して胸を熱くすることまちがいなしの仕上がりだ。

全ての上映形態(通常版・IMAX・MX4D・4DX・ScreenX・4DXScreen・ドルビーシネマ含む)の入場者を対象とした特典。全国合計60万枚の数量限定、一人1回の鑑賞につき1枚配布。期間中にしか手に入らないレアアイテムとなっている。

