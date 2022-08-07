少年少女トップスイマー競う 浜松でとびうお杯が開幕
2022年8月7日 05時05分 (8月7日 11時10分更新)
全国の小学生トップスイマーが競う「とびうお杯第三十七回全国少年少女水泳競技大会」が六日、浜松市西区の市総合水泳場トビオで開幕。競泳男女十三種目で熱戦が繰り広げられた。
◇大会初日成績＝関係分
【競泳男子】１００メートル自由形 （７）大平るな（中日ＳＣ）１分０秒１３▽１００メートル背泳ぎ （５）徳永拓也（イトマン春日井）１分１０秒１２▽１００メートル平泳ぎ （２）尾関透次（ＪＳＳ中川）１分１１秒８７（６）加藤千翔（ＪＳＳ中川）１分１５秒２９▽１００メートルバタフライ （４）田島ノエル光陽（イトマン中村）１分４秒１６▽４×５０メートルフリーリレー （２）ＪＳＳ中川（尾関、服部、野倉、加藤）１分５３秒９１（８）イトマン春日井（徳永、牛場、板持、久宗）１分５７秒５６
【競泳女子】１００メートル自由形 （８）後藤咲子（アシスト蟹江）１分３秒５２▽１００メートル背泳ぎ （３）松本夏南（ＪＳＳ一宮）１分９秒６６（５）高瀬菜々子（パシフィック豊橋）１分１０秒６２▽１００メートル平泳ぎ （４）西村英（ビート守山）１分１６秒５４（６）斎場恵衣（ＡＩＥＩＳＣ）１分１８秒３３▽１００メートルバタフライ （７...
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