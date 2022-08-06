広島がサヨナラ勝ちで連敗を７で止めた。２―５の九回に上本の内野安打に失策が重なり１点返し、１死二、三塁から遊ゴロ失策で２走者がかえって追い付き、秋山が右前打で試合を決めた。一岡が４年ぶりの勝ち星。阪神は岩崎が誤算。