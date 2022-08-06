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広６―５神（６日）　広島サヨナラで連敗脱出

2022年8月6日 22時05分 (8月6日 22時50分更新)
　９回広島１死二塁、秋山が右前にサヨナラ打を放つ＝マツダ

　９回広島１死二塁、秋山が右前にサヨナラ打を放つ＝マツダ

　広島がサヨナラ勝ちで連敗を７で止めた。２―５の九回に上本の内野安打に失策が重なり１点返し、１死二、三塁から遊ゴロ失策で２走者がかえって追い付き、秋山が右前打で試合を決めた。一岡が４年ぶりの勝ち星。阪神は岩崎が誤算。

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