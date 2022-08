NissyことAAAの西島隆弘と與真司郎が6日、それぞれのインスタグラムを更新。米・ロサンゼルスで再会したことを明かした。

與は、Nissyとの写真を添え「LAで色んな深い話したなー お互い大人になって話すと成長したなーって思うよね。笑 だって、メンバーのこと14歳から知ってるから(もうちょっとで俺34歳)」としみじみ。続けて「Love you brother 久しぶりの #たかじろでした」とつづった。Nissyも「Hello Shin!! Glad see you again!!」のメッセージとともに写真や動画を添えた。

この投稿にファンからは「たかじろ最高」「二人の2ショットが見れるなんて最高です」「いやーーーーー!2人が笑ってる!うれしーーーー!」「たかじろは激アツすぎ!!!」「泣けてくる」「たかじろおおおおおおおお」などの歓喜の声が上がっている。

