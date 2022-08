HYSTERIC GLAMOURによるZ世代向け発信プロジェクト『H.G.A.S.』第4弾『GET ROUND IN THE SEASON』より

俳優の福地展成の初監督作品となる、ファッションブランドのHYSTERIC GLAMOURによるZ世代向け発信プロジェクト『H.G.A.S.』(HYSTERIC GLAMOUR AFTER SCHOOL)第4弾『GET ROUND IN THE SEASON』が6日から公開される。

本作は、写真家としても活動する俳優の福地を監督、クリエイティブディレクターとして迎え、20代を代表するフォトグラファーの1人である久野美怜と共に、Z世代に再燃中のY2KムードをロードムービータッチのCMに落とし込んだ『GET ROUND IN THE SEASON』を制作した。楽曲はアーティストのHIMIが担当し、未発表楽曲も特別に使用されている。

それぞれ独特のキャラクターを持つ3人が生み出す世界観を盛り上げるゲストには、普段から親交の深い、モトーラ世理奈、エモン久瑠美、富樫かなえをはじめ、モデルのSeira、ガールズ・パフォーマンスグループGirls2の原田都愛も出演している。

作品は、HYSTERIC GLAMOUR 渋谷店で公開される。期間は、6日から31日まで。プロジェクト発アパレルの新作も同時リリースされる。

