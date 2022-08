美脚健在 5年ぶりにカムバックした少女時代

韓国のレジェンドガールズグループ・少女時代が、デビュー15周年記念日を迎えた5日、通算7枚目アルバム『FOREVER 1』で5年ぶりにカムバックした。

2007年8月、1stシングル「Into The New World」でデビューし、この日15周年を迎えた。前作『Holiday Night』(2017年8月発売)から5年ぶりとなる全10曲入りのアルバム『FOREVER 1』の音源を、午後6時に配信リリース。アルバム(パッケージ)は8日に発売される。

タイトル曲「FOREVER 1」は、エネルギッシュで希望に満ちたポップダンス曲。歌詞では、いつもどこにいても力を与えてくれる大切な人への永遠の愛を表現する。音源解禁と同時に、YouTubeではタイトル曲のミュージックビデオ(MV)も公開された。

少女時代は2007年8月、シングル「Into The New World」でデビューし、「Girls'Generation」「Gee」「Oh!」「GENIE」など次々と大ヒット。日本でも2010年8月にシングル「GENIE」でデビュー、2011年大みそかに『NHK紅白歌合戦』、2014年12月には東京ドーム公演を行うなど絶大な人気を誇った。

近年はそれぞれがソロで活躍していたが、現在もSMエンターテインメントに所属するテヨン、サニー、ヒョヨン、ユリ、ユナに加え、2017年に契約満了で同社を離れたティファニー、スヨン、ソヒョンも含めた8人の完全体でカムバックした。日本でもLINE MUSIC、レコチョク、Rakuten Musicで再生/ダウンロードキャンペーンが行われている。

■少女時代 15周年記念アルバム『FOREVER 1』収録曲

01. Forever 1

02. Lucky Like That

03. Seventeen

04. Villain

05. You Better Run

06. Closer

07. Mood Lamp

08. Summer Night

09. Freedom

10. Paper Plane

