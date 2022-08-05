頂の先へ 月刊藤井聡太五冠 ８月号
2022年8月5日 11時52分 (8月5日 11時53分更新)
藤井聡太五冠（２０）＝竜王・王位・叡王・王将・棋聖、愛知県瀬戸市＝に永瀬拓矢王座（２９）が挑んだ「第九十三期棋聖戦」は、藤井五冠が三勝一敗で三連覇した。勝負を決めたのは、名古屋・大須の万松寺。続く「お～いお茶杯第六十三期王位戦」の第三局も、豊島将之九段（３２）＝同県一宮市出身＝に快勝。両棋戦とも初戦こそ落としたが、すっかり調子を取り戻した感がある。（岡村淳司）
棋聖戦 永瀬王座に３勝１敗
最近の対局結果
対局日 棋戦名 対戦相手 結果
７月８日 棋王戦 中川大輔八段 勝ち
13、14日 王位戦 豊島将之九段 勝ち
17日 棋聖戦 永瀬拓矢王座 勝ち
20、21日 王位戦 豊島将之九段 勝ち
対局日 棋戦名 対戦相手 結果
７月８日 棋王戦 中川大輔八段 勝ち
13、14日 王位戦 豊島将之九段 勝ち
17日 棋聖戦 永瀬拓矢王座 勝ち
20、21日 王位戦 豊島将之九段 勝ち
永瀬王座は、藤井五冠が二〇一六年にプロ入りした直後からのスパーリングパートナーだ。新型コロナが猛威を振るう前は、藤井五冠と練習対局をするためにしょっちゅう名古屋を訪れた。「土地勘もあり、第二のホームという印象」とは本人の弁。とりわけ第四局の万松寺は、永瀬王座が二年前の叡王戦七番勝負第三、四局で豊島九段との大熱戦を制した縁起の良い場所でもある。藤井五冠と初...
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