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頂の先へ　月刊藤井聡太五冠　８月号

2022年8月5日 11時52分 (8月5日 11時53分更新)
棋聖戦第４局で永瀬拓矢王座（中央右）を破り、大盤解説会で対局を振り返る藤井聡太五冠（同左）＝名古屋市中区の万松寺で

棋聖戦第４局で永瀬拓矢王座（中央右）を破り、大盤解説会で対局を振り返る藤井聡太五冠（同左）＝名古屋市中区の万松寺で

　
　大須で防衛　調子上向き
　藤井聡太五冠（２０）＝竜王・王位・叡王・王将・棋聖、愛知県瀬戸市＝に永瀬拓矢王座（２９）が挑んだ「第九十三期棋聖戦」は、藤井五冠が三勝一敗で三連覇した。勝負を決めたのは、名古屋・大須の万松寺。続く「お～いお茶杯第六十三期王位戦」の第三局も、豊島将之九段（３２）＝同県一宮市出身＝に快勝。両棋戦とも初戦こそ落としたが、すっかり調子を取り戻した感がある。（岡村淳司）
　棋聖戦　永瀬王座に３勝１敗
最近の対局結果
対局日　　　棋戦名　対戦相手　　　結果　
７月８日　　　棋王戦　中川大輔八段　勝ち
13、14日　　　王位戦　豊島将之九段　勝ち
　　17日　　　棋聖戦　永瀬拓矢王座　勝ち
20、21日　　　王位戦　豊島将之九段　勝ち
　永瀬王座は、藤井五冠が二〇一六年にプロ入りした直後からのスパーリングパートナーだ。新型コロナが猛威を振るう前は、藤井五冠と練習対局をするためにしょっちゅう名古屋を訪れた。「土地勘もあり、第二のホームという印象」とは本人の弁。とりわけ第四局の万松寺は、永瀬王座が二年前の叡王戦七番勝負第三、四局で豊島九段との大熱戦を制した縁起の良い場所でもある。藤井五冠と初...

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