

大須で防衛 調子上向き

藤井聡太五冠（２０）＝竜王・王位・叡王・王将・棋聖、愛知県瀬戸市＝に永瀬拓矢王座（２９）が挑んだ「第九十三期棋聖戦」は、藤井五冠が三勝一敗で三連覇した。勝負を決めたのは、名古屋・大須の万松寺。続く「お～いお茶杯第六十三期王位戦」の第三局も、豊島将之九段（３２）＝同県一宮市出身＝に快勝。両棋戦とも初戦こそ落としたが、すっかり調子を取り戻した感がある。（岡村淳司）

棋聖戦 永瀬王座に３勝１敗

最近の対局結果

対局日 棋戦名 対戦相手 結果

７月８日 棋王戦 中川大輔八段 勝ち

13、14日 王位戦 豊島将之九段 勝ち

17日 棋聖戦 永瀬拓矢王座 勝ち

20、21日 王位戦 豊島将之九段 勝ち

永瀬王座は、藤井五冠が二〇一六年にプロ入りした直後からのスパーリングパートナーだ。新型コロナが猛威を振るう前は、藤井五冠と練習対局をするためにしょっちゅう名古屋を訪れた。「土地勘もあり、第二のホームという印象」とは本人の弁。とりわけ第四局の万松寺は、永瀬王座が二年前の叡王戦七番勝負第三、四局で豊島九段との大熱戦を制した縁起の良い場所でもある。藤井五冠と初...

関連キーワード 囲碁将棋